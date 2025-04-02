Politico：特朗普透露馬斯克即將退出政府角色 (23:51)

作為特殊政府僱員，特朗普曾指派馬斯克領導削減政府開支與裁撤部分聯邦機構的工作。Politico報道，三名特朗普核心圈成員透露，儘管總統對馬斯克及其主導的政府效率部（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）計劃感到滿意，但雙方近來已共同認定，馬斯克是時候回歸私人企業，轉任較低調的支持角色。

一名高級政府官員表示，馬斯克可能會保留非正式顧問角色，並偶爾出現在白宮。另一名官員則提醒說，任何認為馬斯克將會完全退出特朗普圈子的人都在「自欺欺人」。

據內部人士透露，職務交接預計將同時代表馬斯克「特別政府僱員」身份結束。這一特殊身份讓他暫時豁免部分道德與利益衝突規範。他在白宮工作的期限為130日，將於5月底或6月初屆滿。

馬斯克即將退場的時機，正值特朗普政府內部一些人士及眾多外部盟友對其難以預測的行為感到日益沮喪，並逐漸將這位億萬富豪視為政治上的負擔。這一點在周二尤為明顯——馬斯克公開支持的一名保守派法官，在威斯康星州最高法院法官選舉中慘敗10個百分點。

Politico報道，政府內部的馬斯克支持者認為，現在是進行交接的適當時機，因為他們認為馬斯克已將政府機構精簡到極限，再削下去就可能影響基本功能。

但也有許多人指出，馬斯克是一個難以掌控且不可預測的人物，經常未經協調就對內閣部長或由白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）領導的指揮系統發布計劃，並透過他擁有的社交平台X發表突如其來、偏離官方立場的言論，例如未經審核就宣布精簡聯邦機構的計劃，導致官員陷入一片混亂。

白宮與DOGE代表目前尚未就此報道發表評論。

（Politico／路透社）