美參議員發言25小時又5分鐘破紀錄 痛斥特朗普 (18:06)

法新社報道，為了佔據講台，布克必須保持站立，甚至不能去上廁所。他由美東時間3月31日晚上7時一直演說至4月1日晚上8時5分，時間共長 25小時又5分鐘。他所展現的驚人耐力也讓人想起美國導演卡普拉（Frank Capra）1939年經典電影《民主萬歲》（Mr. Smith Goes to Washington，又譯《華府風雲》）中的著名場景。

在布克之前，美國史上最長的參院演說紀錄是由前南卡羅萊納州共和黨籍參議員塞蒙德（Strom

Thurmond）創下，他用了24小時18分鐘試圖阻撓「1957年民權法案」（Civil Rights Act of 1957）。

55歲的布克是新澤西州聯邦參議員，他在演說後段情緒激動，但聲音依然強勁。他說，「這是一個道德時刻。無關左派或右派，而是攸關是非對錯」，他接著宣布「主席女士，我讓出發言權」。

美聯社提到，布克的長篇演說實際上並未阻撓特定法案推進，而是廣泛批評特朗普的政策。民主黨在聯邦參議院和眾議院都不佔優勢，只能採取「拉布」方式試圖阻撓共和黨。布克在演說中猛烈抨擊特朗普激進的削減支出政策，讓其高級顧問、全球首富馬斯克在未經國會同意的情況下，大削政府補助與計劃。

布克說，特朗普咄咄逼人地奪取更多行政權，使美國民主面臨風險。

（法新社/中央社）