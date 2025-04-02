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美軍向中東增派第二個航母群　路透：6架B-2轟炸機調派印度部署 (16:23)

在美軍正對也門胡塞武裝持續進行轟炸和與伊朗緊張關係升級之際，美國國防部當地時間周二（1日）表示，華府正在中東地區加強部署航空母艦，除了已在當地的「杜魯門」號航母（USS Harry S. Truman）戰鬥群外，正從印太地區再派遣「卡爾文森」號航母（USS Carl Vinson）戰鬥群到當地，並增派軍機到該區。

五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）發表聲明說，美國核動力航母「卡爾文森」號將與「杜魯門」號航母攜手，「以繼續推動地區穩定、阻嚇侵略，以及保護區內的商業自由活動」。他又警告，如果伊朗和其代理人威脅區內美國人員和利益安全，美國會採取果斷行動保護美國人民。

國防部又在聲明中表示，防長海格塞斯（Pete Hegseth）已下令一個軍機中隊增援美國在中東的海軍資產。這項簡短聲明未有提到戰機型號，但路透社引述匿名美國官員透露，已有多達6架B-2轟炸機在過去約一周被調派到印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）的美英軍事基地候命。美國空軍目前只有20架B-2轟炸機，不常出動。報道引述專家稱，B-2具有隱形技術，並可裝配美軍最重型的炸彈和核武，它們部署在迪戈加西亞島，適合在中東執行任務，特別是它可配備3萬磅GBU-57重型炸彈，可以打擊伊朗的核設施。

（法新社/路透社）

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