哈里王子遭慈善機構主席指控霸凌與騷擾 (16:52)

哈里與萊索托的塞伊索王子（Prince Seeiso）2006年共同創立Sentebale，致力協助萊索托與博茨瓦納年輕愛滋病患者，以紀念哈里的已故母親王妃戴安娜。日前，兩名創辦人與董事會成員已因與Sentebale主席陳達烏卡（Sophie Chandauka）之間的爭執集體辭職。哈里與塞伊索王子其後共同發聲明：「慈善機構董事會與陳達烏卡主席之間的關係已無法修復，這讓人感到非常痛心。」

在即將於周日（30日）播出的天空新聞（Sky News）訪談中，陳達烏卡談及哈里辭職的方式時說：「哈里王子上周二授權對外發布了一則具破壞力的信息，卻未事先通知我、我的區域主管或執行董事。」她補充說：「你能想像這樣的打擊，對我本人，以及Sentebale機構的540名員工及家人造成什麼影響嗎？這就是一種大規模騷擾與霸凌的具體例子。」

接近Sentebale前任董事會的消息人士表示，陳達烏卡有關遭受哈里霸凌與騷擾、被其團隊抹黑，或所謂「哈里夫婦對她發動攻勢」的說法，「毫無根據」，又表示離職成員早已預料此次訪談是一次「公關炒作行動」，並基於此共同做出辭職決定。該消息人士強調，他們對辭職的決定依然堅定不移。

陳達烏卡先前曾表示，Sentebale長期存在「治理不善、執行管理薄弱、權力濫用、霸凌、騷擾、厭女與種族性別歧視等問題」。她上周六接受《金融時報》訪問時提到，自己曾被哈里團隊要求保護梅根免受負面媒體報道影響，但她拒絕了要求。她又形容哈里的個人品牌已變得「有毒」（toxic），並聲稱這一形象對機構的正常運作造成阻礙。

她續指出，Sentebale的運作方式「在2023年後、在『黑人的命也是命』（Black Lives Matter）運動之後，已經不再合時宜……資助方正要求以在地主導的方式開展項目」。（路透社／每日鏡報／天空新聞）