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ChatGPT新功能掀AI「吉卜力畫風」改圖潮　惹侵權爭議 (20:18)

美國人工智能科企OpenAI旗下生成式聊天機械人ChatGPT周三（26日）推出新功能，可模仿日本和歐美等著名動漫畫風生成圖像，瞬即掀起一波「吉卜力畫風」改圖熱潮，也引發侵權風險熱議。

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）當天把社交平台X的帳戶頭像，改成日本動畫大師宮崎駿有份創辦的「吉卜力工作室」特色畫風，觸發網上同類改圖熱潮，把多國名人肖像及影視作品內容生成吉卜力等動漫的畫風圖像，甚至連美國白宮周四也「加入戰團」，在X發布吉卜力風格的圖像，描繪一名重罪犯遭美國驅逐前，被移民官員帶上手銬。

然而，這項改圖功能引發另一問題：如果涉及使用受版權保護作品來訓練AI模型，會否構成侵權？專家認為情况處於法律灰色地帶，不會衍生侵權問題。法新社指出，OpenAI正積極游說白宮和美國國會，要求將AI公司使用受版權保護內容的行為納入「合理使用」（fair use）範疇。「合理使用」原則容許諷刺創作、搜尋引擎、網絡迷因等可自由免費使用受版權保護內容。

富士電視台（FNN）周五引述日本橋下綜合法律事務所律師溝上宏司亦指出，所謂「吉卜力畫風」並非版權保護對象，但如AI用戶要求生成包含個別版權角色或設定的內容並發布，則有可能犯法。

吉卜力工作室未有即時回應。OpenAI表示雖然容許產品提供更多設計風格，但公司持續防止生成個別在世藝術家風格的內容，公司致力於為用戶提供最大限度的創作自由。生成式AI面世以來為知識產權保障帶來重大新挑戰，OpenAI正面臨多宗侵權官司，原告包括《紐約時報》及其他藝術家、音樂人和出版社。

（法新社/富士電視台/共同社）

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