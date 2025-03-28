環保組織Just Stop Oil宣布結束激進抗議 曾向梵高名畫潑湯 (17:51)

組織成員亨特（Hannah Hunt）在唐寧街宣布：「三年前，我們身披橙色反光背心出現並引起關注；如今，在4月底，我們將掛起這件背心。」亨特表示，他們的訴求—停止新油氣開採許可—已成為英國政府政策，阻止了超過44億桶石油開採，使他們成為「近代最成功的公民抗命運動之一」。

Just Stop Oil自2022年起組織示威，但方式引起爭議，例如2022年10月向荷蘭畫家梵高的畫作《向日葵》（1888年）潑湯後，去年9月再向該作品及另一幅《向日葵》（1889年）潑湯；此外去年6月又有成員向英國世界文化遺產巨石陣灑橙色粉末。然而，這些抗爭也伴隨着高昂代價，多名參與去年封鎖M25高速公路抗議的成員被判監多年。

亨特說，地球正邁向2030年代全球升溫2℃的命運，而「企業與億萬富翁正購買政治權力，對弱勢者施壓」，在這情況下需要不同策略與抗爭方式，以面對當下的現實。

（CNN/衛報）