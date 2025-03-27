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韓官方調查﹕跨國收養兒童涉侵犯人權 籲政府道歉 (01:09)

韓國官方調查機構3月26日表示，國際收養韓國兒童的過程涉及侵犯人權行為，其中包括偽造紀錄和未經充分同意，政府應為此負責，並建議國家正式道歉。

韓國真相與和解委員會在聲明中說：「事實證明，國家怠忽職守……導致在將許多兒童送往國外的過程中，侵犯了受憲法和國際協議保護的被收養者人權。」

韓國現在是亞洲第4大經濟體和全球文化強國，但仍是全球史上最大的「嬰兒出口國」之一，在1955年至1999年期間，韓國將超過14萬名兒童送往海外。

國際收養始於韓戰之後，目的是將韓國母親與美國士兵父親所生的混血兒童，從強調種族同質性的國家帶走。

就在韓國克服戰後貧困，迅速且積極地發展經濟之際，國際收養在1970到1980年代成為一門大生意，為國際收養機構帶來數以百萬計美元的收入。

近來國際收養的主要驅動力則是未婚生子，在韓國父權社會中，未婚媽媽仍遭排斥，根據學者說法，她們往往被迫放棄自己的孩子。

韓國真相與和解委員會經過2年7個月調查後得出結論，並在一項具有里程碑意義的聲明中表示，韓國兒童的國際收養過程發生侵犯人權行為，包括「孤兒登記造假、身分篡改和對收養父母的審查不充分」。聲明中還說，「許多案件」並未遵照讓韓國親生父母同意的適當法律程序。

（中央社）

相關字詞﹕韓國；收養；兒童；侵犯人權 編輯推介

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