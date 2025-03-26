英春季財案今出爐 先公布斥201億建公屋可負擔住宅 (20:41)

英國政府3月25日宣布挹注20億英鎊，以帶動更多民間資金投入，目標為興建1.8萬戶公屋與可負擔住宅。去年7月上台執政的英國工黨在競選期間曾承諾任內將興建多達150萬戶可負擔住宅，並將為此鬆綁土地利用等建設法規限制。

英國政府指出，20億英鎊只會用於確定至2029年6月可完工、且最遲須於2027年3月開工的建案。政府擬於今年6月進一步提出對公屋和可負擔住宅的長期投資規劃。

根據規劃，政府資金將優先用於社會住宅。在英國，「社會住宅」與「可負擔住宅」的主要區別之一是產權——一般而言，社會住宅為公共部門所有，因此住戶為租客。不過，符合特定條件的租戶可依法購入承租3年以上的社宅，部分租戶也可合法當「二房東」。

超過20名英國企業界高階經理人，以及非政府組織和工會代表去年12月曾聯名致函財政大臣李韻晴（Rachel Reeves），呼籲政府投入更多資源、加速興建社會住宅，每年需興建9萬戶，並持續10年。

英國政府限定新挹注的20億英鎊須用於2029年6月可完工建案，這顯示工黨政府有意在下一次國會大選登場前，確保有足夠具體「政績」，可說服選民再度投票支持執政黨。

此外，英國政府近日另宣布未來4年將投入總計逾6億英鎊，用於強化技職教育和在職人力發展，目標為培訓多達6萬名新一代工程師，以及水電、木工、砌磚水泥等第一線技術人員，以充實英國建造業本地人才庫、解決缺工問題。

官方數據顯示，英國建造業現有超過3.5萬個職缺，其中超過半數遲未有適當人力填補，是英國缺工最嚴重產業類別。

英國財政獨立監管機關「預算責任辦公室」（OBR）將發布新一波財政預測，預期將下修英國經濟成長數字。財政大臣將參考OBR的預測，提出財政報告。近日多項消息透露，為減少舉債、確保財政紀律，英國政府擬削減公共支出、縮減公務體系規模並至2029年達成削減政府各項行政支出達15%。

（中央社）