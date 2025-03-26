明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

德媒﹕66歲女館長奇蹟誕男嬰  迎來第10個孩子 (01:01)

德國媒體周二（25日）報道，現年66歲的德國柏林圍牆博物館（Wall Museum）館長希爾德布蘭特（Alexandra Hildebrandt）上周生下一名男嬰，這是她的第10個孩子。

希爾德布蘭特1959年生於基輔，在1990年代初次抵達柏林，結識柏林圍牆博物館創辦人希爾德布蘭特（Rainer Hildebrandt），兩人育有兩個孩子，分別出生在1979年和1989年。

2016年，希爾德布蘭特與現任丈夫、前基督教民主聯盟議員多曼（Daniel Dormann）再婚。希爾德布蘭特在53歲之後接續生下8個孩子，包括一對雙胞胎。

綜合德國《圖片報》（Bild）等媒體報道，這次是希爾德布蘭特的第8次剖腹產。這次她懷孕37周，上周三在柏林的醫院剖腹產下一名健康男嬰，體重3550克，身長50厘米。

德媒引述婦產科主任亨利希（Wolfgang Henrich）表示，以產婦的高齡與剖腹次數來說，「這在婦產科醫學中絕對是罕見」，也是一項挑戰。亨利希也說，由於希爾德布蘭特的身體素質特別好，而且精神強大，所以手術過程非常順利。

 根據德媒報道，希爾德布蘭特表示，她「飲食健康，每天規律游泳1小時、跑步2小時，不煙不酒，從未採取過避孕措施」。

（中央社/bz-berlin.de）

相關字詞﹕醫學奇蹟；高齡產婦 66歲；編輯推介

上 / 下一篇新聞