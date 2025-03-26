德媒﹕66歲女館長奇蹟誕男嬰  迎來第10個孩子 (01:01)

希爾德布蘭特1959年生於基輔，在1990年代初次抵達柏林，結識柏林圍牆博物館創辦人希爾德布蘭特（Rainer Hildebrandt），兩人育有兩個孩子，分別出生在1979年和1989年。

2016年，希爾德布蘭特與現任丈夫、前基督教民主聯盟議員多曼（Daniel Dormann）再婚。希爾德布蘭特在53歲之後接續生下8個孩子，包括一對雙胞胎。

綜合德國《圖片報》（Bild）等媒體報道，這次是希爾德布蘭特的第8次剖腹產。這次她懷孕37周，上周三在柏林的醫院剖腹產下一名健康男嬰，體重3550克，身長50厘米。

德媒引述婦產科主任亨利希（Wolfgang Henrich）表示，以產婦的高齡與剖腹次數來說，「這在婦產科醫學中絕對是罕見」，也是一項挑戰。亨利希也說，由於希爾德布蘭特的身體素質特別好，而且精神強大，所以手術過程非常順利。

根據德媒報道，希爾德布蘭特表示，她「飲食健康，每天規律游泳1小時、跑步2小時，不煙不酒，從未採取過避孕措施」。

（中央社/bz-berlin.de）