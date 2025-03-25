奧斯卡最佳紀錄片《家不成家》巴人導演遇襲　遭以軍帶走 (15:10)

由4名以巴導演合作拍攝的《家不成家》在馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）拍攝，記錄以軍拆毁巴人房屋、將巴人逐出家園以建立軍事訓練區的情況。反佔領非政府組織「猶太非暴力中心」稱，電影導演之一的比拉勒在馬薩費爾亞塔附近的約旦河西岸南部村莊蘇西亞（Susiya）遇襲。中心成員約瑟夫（Joseph，化名）說：「他們朝巴人擲石，並摧毁比拉勒住所附近的一個水箱。」目擊者稱，一批士兵和其他身穿軍裝的殖民者一起抵達現場，這些殖民者一路追進比拉勒家中，並將他交給軍方。

《家不成家》導演之一的亞伯拉罕（Yuval Abraham）說，蒙面殖民者「毆打他（比拉勒），他的頭部和腹部受傷流血。以軍闖入他叫來的救護車，把他帶走。他迄今下落不明。」在場的另一導演阿德拉（Basel Adra）稱，數十名殖民者與以軍用武器威嚇巴人，警員一直袖手旁觀。當士兵用武器指向他們時，殖民者就開始襲擊巴人的房屋，比拉勒嘗試保護家人，殖民者就轉而襲擊他，以軍則向天開槍阻止其他人協助比拉勒，最後還將他帶走。阿德拉表示，近期以色列殖民的暴力行為有惡化趨勢，可能是對國際社會認同《家不成家》的回應。

以軍則提供截然不同的事發版本。其聲明指有「恐怖分子」向以色列人擲石，之後以巴雙方爆發暴力衝突，以色列軍警趕到後試圖驅散，但有數名「恐怖分子」向安全部隊擲石，部隊事後拘捕3名巴人和1名以色列人。

（法新社/衛報/中央社）