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研究發現嬰兒1歲已有記憶  長大後想不起來仍是謎 (00:05)

美國《科學》（Science）期刊近日刊登的新研究挑戰關於嬰兒記憶的假設，指出他們年幼的心智確實能形成記憶。不過，這些記憶日後為何變得難以回想，仍是個謎。

法新社報道，從習得語言、走路、辨識物體至了解社會關係等，兒童在1歲左右變成非凡的學習者。

耶魯大學心理學教授及前述研究主要作者圖克－布朗（Nick Turk-Browne）指出：「然而，我們卻不記得那些經驗，因此我們擁有的驚人可塑性與學習能力間存在某種不協調。」

圖克－布朗的研究團隊克服困難，透過安撫物品、毯子、動物玩偶和枕頭讓嬰兒能靜靜坐在功能性磁振掃描（fMRI）內，以觀察嬰兒腦部活動。

共有26名嬰兒參與接受腦部掃描的實驗，未滿及超過1歲的人數各半。

受試嬰兒首先會被展示臉部、場景或物體影像。稍後，在看過其他畫面後，他們眼前會呈現一幅之前見過的影像及一幅新影像。

圖克－布朗說：「我們量化他們注視自己看過的舊影像的時間，以衡量他們對那幅影像的記憶。」

研究人員在比較成功形成記憶及忘記影像的腦部活動後，證實人類的大腦海馬體自非常幼齡就開始作記憶編碼。

在13名逾1歲嬰兒中，有11人符合前述狀況，但1歲以下無人出現這樣的反應。

圖克－布朗說：「我們能從研究準確得出的結論是，嬰兒大約1歲左右起有能力在海馬體將事件記憶編碼。」

但這些早期記憶後來發生了什麼事，如今仍待解答。或許它們不曾完全強化至得以長期儲存，或者它們仍然存在，但變得無法回想。

（法新社/中央社）

相關字詞﹕人類；記憶；嬰兒；實驗；人腦 編輯推介

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