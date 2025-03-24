金融時報：新加坡名車銷量暴跌四分三　富豪為免炫富停買名車 (16:55)

報道指出，新加坡兩年前揭發與中國福建幫派有關的龐大洗黑錢案，涉及金額達20億美元（約156億港元），行動中檢獲77輛汽車，在其中一間物業發現4輛總值470萬坡元（約2730萬港元）的名車，包括一輛紅色勞斯萊斯（Rolls-Royce Dawn）、一輛黑色勞斯萊斯（Rolls-Royce Cullinan）和一輛保時捷（Porsche 911 Targa）。因應醜聞，當局下令銷售高級汽車的經紀、物業經紀和寶石賣家要查核他們旗下最貴重物品買家的資金來源，若發現懷疑涉及罪行時向當局舉報。

法拉利、Jaguar、Bentley鎖售大跌

報道又引述新加坡陸路交通管理局的數據指出，去年勞斯萊斯新車銷量由2023年的95輛跌至23輛，法拉利（Ferrari）銷量由97輛跌至29輛；積架（Jaguar）銷量同期下跌近半至27輛，賓利（Bentley）亦由58輛跌至25輛。

新加坡豪華汽車經紀公司Euro Performance Asia創辦人兼董事總經理Anson Lee說：「近年大部分豪華汽車開的買家都是中國消費者。自從爆出醜聞後，市場停滯不前。我仍有中國人顧客，但他們希望保持低調，因此整個市場都放慢下來。」

報道指出，高級新車銷量下降的其他原因，包括被政府將充公的名車在市場出售，以及提高稅率等。（金融時報）