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倫敦希斯路機場大停電　變電站火勢受控　周五全日關閉逾千航班受影響【短片】 (17:08)

倫敦希斯路機場附近變電站起火　機場大停電（路透社/法新社片段）

英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）發言人周五（21日）表示，由於機場附近的變電站發生火警，導致機場大停電，機場周五全天暫停運作，直至當地時間周六（22日）凌晨。機場方面表示，目前難以評估何時能恢復電力，預計相關影響會持續數天，提醒旅客暫時不要前往機場。

【17:08更新】倫敦消防隊當地時間早上約8時（本港時間下午約4時）在社交平台發文，稱變電站火勢已受控，消防員將繼續留守現場，消防會派人調查起火原因。英國能源大臣文立彬（Ed Miliband）向Sky News表示，希斯路機場的後備供電設施亦受火警影響，因此未能啟動，又稱事件「明顯不尋常」，對於英國基建是否出現安全問題的討論仍言之尚早。

【13:38】根據航班追蹤網站FlightRadar24，最少有120個原定飛往希斯路的航班要轉飛其他地方，預料周五會有最少1351個來往希思路的航班要取消或延誤。

Sky News報道，火災發生在Hayes一個變電站在當地時間周四（20日）深夜起火，該處距離希斯路機場約2.4公里，附近數千戶亦告停電。倫敦消防局表示，派出10輛消防車和約70名消防員到現場灌救。約150人已被疏散，方圓200米列作警戒區。火災原因目前未明。（Sky News）

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