斯圖布指芬蘭人有最少560萬個感到開心和對生活滿足的理由。該數字是芬蘭人口數目，斯圖布指這意味每名芬蘭人都有其幸福秘訣。他又分享自己的幸福祕訣跟生命的意義息息相關，便是讓他人幸福，如幫助他人，然後看到他們臉上的笑容。他指在今日動盪的時局，人人都需要這種幸福。

斯圖布也說，生活從來不是完美的，沒人能一直都幸福快樂，但指確保基本權利、自由與平等，是讓人幸福的良好基礎。

芬蘭國家廣播公司（Yle）則認為，據「世界幸福報告」的測量指標，與其說芬蘭人「幸福」，他們更像是「對生活感滿意」。 受報告訪問評估的1000名芬蘭人表示，對國家經濟、社會安全網、醫療與教育表示滿意；足夠的親友支持網絡，人均壽命長、健康狀況與自由度、低貪污率都是令民眾感到滿意；令芬蘭成為幸福國度的指標之一。Yle又指，芬蘭與其他國家不同之處在於對政府高度信任；以及幫助他人的高度意願，大部分接受評測的芬蘭人在問卷中都表示覺得銀包掉了有辦法找回來。

香港在今年「世界幸福報告」中排名88，低於68位的中國內地，以及第83名的印尼。

（中央社）