疑不滿齋戒月進食　大馬漢掌摑華裔男被控蓄意傷人提堂 (15:21)

控狀指出，65歲被告周日（16日）在新山市郊淡杯區的安莎娜購物廣場內蓄意傷人。案情透露，當日下午3時45分，被告在商場內一間便利店發現一名男子在進食，要求對方展示證明自己不是穆斯林的身分證明文件，但被拒絕，於是多次掌摑對方。事主在社交平台X發放片段說：「他問我是否穆斯林，然後就罵我在齋戒月期間進食。我不是穆斯林，也沒有干擾他。」

被告原本在在沒有聘請律師下承認蓄意傷人罪，惟聽罷案情描述後，向法庭表示沒有打腫對方的臉，故法庭拒絕接納他的認罪決定，擇日再審。根據當地法例，蓄意傷人罪最高可被判1年監禁和罰款2000令吉（約3500港元）。

柔佛州警察首長庫馬爾（M. Kumar）說，被告及事主都是大馬籍，強調屬個別事件，「這是我國罕有事件。馬來西亞素來以在不同種族和宗教之間有很高包容性見稱。我們互相尊重」。部分官員周一（17日）亦有公開譴責被告的行為，指他違反該國團結與和諧精神，又稱不反映真正的伊斯蘭指導。（星洲日報/海峽時報/CNA）