普京特朗普通話 俄允停攻烏能源設施30天 (03:53)

美國總統特朗普和俄羅斯總統普京周二進行了一次備受關注的電話會談，雙方同意暫停俄羅斯對烏克蘭能源設施的攻擊，但距離達成全面停火協議仍有很大差距。
這次通話持續了超過一個半小時，兩名領導人均表達了希望修復美俄關係的意願。然而，俄羅斯方面並未同意華盛頓提出的為期30天的全面停火計劃。
克里姆林宮表示，普京已下令俄軍暫停對烏能源設施的攻擊30天，而白宮則稱：「兩國領導人一致認為，和平進程將從能源與基礎設施停火開始。」
俄羅斯在這場持續三年的戰爭中，多次對烏克蘭的能源基礎設施發動毀滅性攻擊。而根據克里姆林宮的聲明，烏克蘭—此前曾攻擊多處俄羅斯石油設施—也同意了這項能源領域的停火協議，但基輔方面尚未正式回應。
俄羅斯總統網站發表聲明說，普京還表示，俄羅斯和烏克蘭將於19日以「175對175」交換被俘人員。出於善意，正在俄羅斯醫療機構接受治療的23名烏克蘭重傷軍人也將被移交。
白宮周二說，特朗普與普京同意需要結束俄烏衝突、實現長久和平，並改善美俄雙邊關係。白宮補充說，雙方同意立即在中東展開更廣泛的停火談判，並強調「若美俄關係改善，將帶來巨大收益」。
然而，克里姆林宮聲明指出，達成和平的「關鍵條件」之一，是西方停止向烏克蘭提供軍事與情報支持。這一立場可能會引發基輔及歐洲各國的不安，因為許多西方領袖已指摘普京試圖拖延時間。
特朗普周二表示，他與普京的通話「非常良好且富有成效」，雙方討論了烏克蘭和平協議的多個要素。
特朗普在Truth Social平台上表示： 「我們同意立即在能源與基礎設施領域實施停火，並達成共識，將迅速推動全面停火，最終徹底結束這場極為可怕的俄烏戰爭。」
他進一步補充：「我們討論了和平協議的多個關鍵要素，包括數千名士兵在這場戰爭中喪生的事實。普京總統與澤倫斯基總統都希望戰爭結束。」
（法新社／路透社／新華社）
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