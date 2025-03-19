普京特朗普通話 俄允停攻烏能源設施30天 (03:53)

這次通話持續了超過一個半小時，兩名領導人均表達了希望修復美俄關係的意願。然而，俄羅斯方面並未同意華盛頓提出的為期30天的全面停火計劃。

克里姆林宮表示，普京已下令俄軍暫停對烏能源設施的攻擊30天，而白宮則稱：「兩國領導人一致認為，和平進程將從能源與基礎設施停火開始。」

俄羅斯在這場持續三年的戰爭中，多次對烏克蘭的能源基礎設施發動毀滅性攻擊。而根據克里姆林宮的聲明，烏克蘭—此前曾攻擊多處俄羅斯石油設施—也同意了這項能源領域的停火協議，但基輔方面尚未正式回應。

俄羅斯總統網站發表聲明說，普京還表示，俄羅斯和烏克蘭將於19日以「175對175」交換被俘人員。出於善意，正在俄羅斯醫療機構接受治療的23名烏克蘭重傷軍人也將被移交。

白宮周二說，特朗普與普京同意需要結束俄烏衝突、實現長久和平，並改善美俄雙邊關係。白宮補充說，雙方同意立即在中東展開更廣泛的停火談判，並強調「若美俄關係改善，將帶來巨大收益」。

然而，克里姆林宮聲明指出，達成和平的「關鍵條件」之一，是西方停止向烏克蘭提供軍事與情報支持。這一立場可能會引發基輔及歐洲各國的不安，因為許多西方領袖已指摘普京試圖拖延時間。

特朗普周二表示，他與普京的通話「非常良好且富有成效」，雙方討論了烏克蘭和平協議的多個要素。

特朗普在Truth Social平台上表示： 「我們同意立即在能源與基礎設施領域實施停火，並達成共識，將迅速推動全面停火，最終徹底結束這場極為可怕的俄烏戰爭。」

他進一步補充：「我們討論了和平協議的多個關鍵要素，包括數千名士兵在這場戰爭中喪生的事實。普京總統與澤倫斯基總統都希望戰爭結束。」

（法新社／路透社／新華社）