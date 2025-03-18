南極科研隊員發求救電郵 「隊員毆打性侵同僚」 (21:00)

該支10人隊伍於去年12月出發，之後到達南極一處離南非超過4000公里的偏遠地帶。由於現場氣候環境惡劣，他們需要長時間逗留於空間狹小的科學考察站薩納站（Sanae IV），而目前當地已進入冬季，幾乎孤立無援。

求救電郵表示，有一名男隊員早前攻擊其他成員，其行為愈趨嚴重，，包括毆打和威脅殺死一名同事，又性侵他人，造成「恐懼和恐嚇的氣氛」「令人深感不安」，呼籲外界確保他及整個團隊的安全。發信人寫道：「我對個人安全深感憂慮，擔心自己會成下一個受害者。」

負責南極科研項目的南非環境部發聲明，稱科研小組所乘的船今年2月出發前往南極時一切如常，到2月27日當局收到事件報告，當局隨即啟動應變計劃進行調停，並恢復成員間的關係，到現在仍然持續。聲明提到，當局正調查性騷擾指控，但強調基地內沒有發生過性侵事件。環境部長喬治（Dion George）證實有人襲擊了隊長，表示他親自與隊員交談過，得悉事件源於一名隊員因不滿隊長編排的任務，初則口角，繼而動武，犯事者「已經悔悟及願意再接受心理評估」。喬治表示，人處於狹小空間容易出現幽閉煩躁和迷失方向。

（衛報/每日郵報/BBC）