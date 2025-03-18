美代理大使：韓上榜「敏感國家」　因「不當處理」實驗室資訊 (19:00)

尹汝尚出席駐韓美國商會和美國駐韓使館共同舉辦的座談會上發言，強調敏感國家名單的適用範圍僅限於美國能源部的實驗項目。美國能源部下屬有多個實驗室，去年有逾2000名韓國學生、研究員和公務員等訪問存放敏感資料的研究室。尹汝尚指韓國之所以被列入這份名單，是因為「某些敏感資訊處理不當」（some mishandling of sensitive information）。韓聯社引述分析指，尹汝尚的說法形同暗示有關問題責任在於韓方。

韓國今年1月初被列入美國能源部「敏感國家及其他指定國家名單」（SCL）的「最低」級別。來自名單中國家和地區的研究人員若要在美國能源部相關設施或研究機構工作以及參與相關研究時，須經過更嚴格的認證程序。韓國外交部周一表示，這是因為能源部相關研究機構的安全問題，而非更廣泛的外交政策決定。據報美國國務院向韓方告知，韓國被列敏感名單的原因是有韓國研究人員到訪能源部實驗室參與聯合研究項目時違反安全規定。

（韓聯社）