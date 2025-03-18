特朗普與普京今通話  美官提前暗示烏克蘭須領土讓步 (00:05)

特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）3月13日到訪莫斯科，與普京作了數小時的會談。他16日接受美國有線新聞網絡（CNN）專訪時說：「我認為兩國總統本周將作非常正面、積極的討論。」他稱，「這是個非常、高度複雜的局勢，但我們正設法彌合雙方之間的分歧」。他還說，他相信特朗普「真心希望在未來數周內達成某種協議」。

不過美國官員也強烈暗示，若想達成協議，烏克蘭可能必須做出一些重大讓步。白宮國家安全顧問華爾茲（Michael Waltz）16日暗示，烏克蘭可能不得不向俄羅斯割讓部分領土，並在可預見的未來放棄加入北約組織（NATO）的願望。他說：「烏克蘭獲得加入北約的永久途徑，或成為北約的永久成員國，可能性非常渺茫。」

儘管如此，威特科夫在CNN專訪中表示，現在討論美國是否承認俄羅斯佔領領土的問題，「仍有點為時過早」。（中央社）