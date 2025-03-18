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特朗普與普京今通話  美官提前暗示烏克蘭須領土讓步 (00:05)

美國總統特朗普預告周二（18日）將與俄羅斯總統普京通電話，商討俄烏戰爭事宜。特朗普稱雙方正討論「分配資產，盼數周內停火。在這之前，美國特使威特科夫在3月16日亦表示，他認為俄烏停火協議可能在「數周內」達成，總統特朗普預計將很快與俄總統普京討論此問題。白宮國安顧問華爾茲則暗示，烏克蘭恐須在領土問題做出讓步。

特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）3月13日到訪莫斯科，與普京作了數小時的會談。他16日接受美國有線新聞網絡（CNN）專訪時說：「我認為兩國總統本周將作非常正面、積極的討論。」他稱，「這是個非常、高度複雜的局勢，但我們正設法彌合雙方之間的分歧」。他還說，他相信特朗普「真心希望在未來數周內達成某種協議」。

不過美國官員也強烈暗示，若想達成協議，烏克蘭可能必須做出一些重大讓步。白宮國家安全顧問華爾茲（Michael Waltz）16日暗示，烏克蘭可能不得不向俄羅斯割讓部分領土，並在可預見的未來放棄加入北約組織（NATO）的願望。他說：「烏克蘭獲得加入北約的永久途徑，或成為北約的永久成員國，可能性非常渺茫。」

儘管如此，威特科夫在CNN專訪中表示，現在討論美國是否承認俄羅斯佔領領土的問題，「仍有點為時過早」。（中央社）

相關字詞﹕俄烏局勢；烏克蘭；俄羅斯；特朗普；普京；領土；威特科夫；華爾茲 編輯推介

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