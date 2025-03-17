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也門胡塞武裝24小時內兩度攻擊美航母　報復美軍空襲 (15:33)

獲伊朗背後支持的也門叛軍「胡塞武裝」周一（17日）表示，他們在24小時內兩度攻擊位於紅海的美國航空母艦「杜魯門」號（USS Harry S. Truman）戰鬥群，以報復美軍早前空襲他們多個據點，並稱會將美國航母列爲攻擊目標。

美國總統特朗普上周六（15日）以胡塞武裝對紅海航運構成威脅為由，向這個組織發動大規模空襲。美國國家安全顧問華爾茲（Michael Waltz）表示，空襲針對數名胡塞武裝領袖，並已將他們剷除。

胡塞武裝發言人周日（16日）表示，美軍上周六對胡塞武裝掌控的也門首都薩那在內多處發動攻擊，造成至少53人死亡，包括5名兒童和2名婦女；傷者人數升至98人，包括18名兒童和1名婦女。胡塞武裝周日發聲明說：「為了回應這次侵略，胡塞武裝進行了軍事行動……目標是美國航母杜魯門號及其隨行艦艇。」胡塞武裝發言人薩雷亞周日表示，該組織出動18枚彈道導彈和巡航導彈以及一架無人機，對位於紅海北部的杜魯門號及其隨行軍艦展開軍事行動。

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）周日發表聲明，稱秘書長古特雷斯呼籲在也門保持最大限度克制，並停止一切軍事活動，以免進入惡性循環。（法新社/新華社/中央社）

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