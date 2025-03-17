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做印度研究在印度待太久  牛津學者面臨英國逐出境 (01:41)

曾在英國牛津大學做研究的歷史學家杜達（Manikarnika Dutta）被英國內政部指花太多時間在印度、在英國境內天數太少，令她面臨被英國驅逐出境。

英國《衛報》（The Guardian）等媒體報道，今年37歲的杜達來自印度，所做的研究是她對牛津大學的學術承諾，內容涉及研讀印度城市的檔案，並參加一系列國際會議。

根據英國內政部規定，若以居留10年以上為基礎申請在英國「無限期居留」（ILR），申請者10年內最多可待在海外548天，杜達則待了691天。

內政部駁回杜達繼續住在英國的權利，理由除了她滯留海外的天數，還有她在英國並無家庭生活，但她跟丈夫已經結婚10多年，且一起住在南倫敦。

杜達現為愛爾蘭都柏林大學學院（University College Dublin）助理教授，她曾在牛津大學、布里斯托大學（Bristol University）做研究。她的丈夫是格拉斯哥大學（University of Glasgow）高級講師。

杜達告訴《觀察家報》（The Observer）：「我收到告知我必須離境的電子郵件時震驚不已，我曾獲得英國不同大學聘任，在這裏住了12年。自從我來牛津大學讀碩士，我的成年生活大部分時間都住在英國。我從沒想過這種事會發生在我身上。」

杜達最初是拿學生簽證在2012年9月到英國，丈夫依「全球人才」管道取得簽證後，杜達改拿配偶簽證。去年10月，杜達申請無限期居留，丈夫也提出申請並通過，但杜達卻被駁回。為此她提出行政覆核，結果被要求「現在就離開英國，如果不自願離境，可能會被禁止再入境10年，並依逾期居留被起訴」。

杜達的律師康迪亞（Naga Kandiah）已採取法律行動，內政部回覆未來3個月內會重新考慮，但3個月後仍可能做出相同決定。

（衛報/中央社）

相關字詞﹕英國；永居；牛津大學；學者；印度；內政部；居留權 編輯推介

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