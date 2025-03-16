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法國憂俄威脅 民調：逾半受訪者贊成恢復徵兵制 (22:32)

在跨大西洋同盟搖搖欲墜、俄國威脅加大之際，調查顯示，逾八成法國受訪者贊成強化兵役，過半數支持恢服義務徵兵制。但法國總統馬克龍3月15日表示，重回義務役「不切實際」。馬克龍近期因應對俄國威脅，民調支持度上升。

在美國可能撤銷安全保證，及俄烏戰爭已持續3年的背景下，數個歐洲國家已開始討論是否強化兵役徵召與增強軍備來提升防禦，以因應俄國威脅。

根據Ipsos與法國工程學院（CESI）3月15日公布的民調，面對日益升高的國際緊張局勢，有高達86%受訪法國民眾表示贊成恢復兵役，甚至贊成恢復徵兵制。

這份《巴黎人報》（Le Parisien）刊登的民調顯示，絕大多數（86%）法國受訪者對恢復全國義務或非義務兵役徵召持正面看法，甚至贊成恢復義務役的也過半數（53%）。

當被問及「您是否贊成法國恢復兵役」時，32%受訪者支持男女一律適用義務兵制，21%支持男性恢復義務兵役，僅14%受訪者表示完全反對恢復義務兵役。

然而，法國總統馬克龍接受《巴黎人報》等數家媒體採訪時直言，恢復義務徵兵制是「不切實際的」。他說：「我們沒有多餘基地，沒有多餘後勤，而且從我們走向以真正作戰為重點的軍隊專業化那一刻起，重新讓他們去訓練80萬年輕人絕不是一個可行或現實的計劃。」據報道，訓練80萬年輕人的經費等同購買80架陣風戰機（Rafale）。

法國強制性義務兵役制度於1996年廢除，目前只有替代役和志願役制度。法國戰力也仰賴不可小覷的外籍兵團。

此外，馬克龍推動的「通用國民服役計劃」2019年上馬，這項新制非傳統兵役，歡迎16至18歲的男女青年自願參加約一個月的國民服務，內容包括公民教育、國防意識、社會服務與軍事相關基礎訓練等。馬克龍在訪問中表示，近周將「大幅整頓」通用國民服役計劃，「讓其更符合國家需求與優先要務」。他之前也提過，考慮「動員」志願青年，以「強化軍隊」。

  （中央社）

相關字詞﹕俄烏局勢；法國；兵役；威脅；徵兵；軍隊 編輯推介

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