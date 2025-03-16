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美載人「龍」飛船與國際太空站對接 (21:15)

搭載4名太空人的美國太空探索技術公司SpaceX的「龍」飛船於美東時間3月16日凌晨飛抵國際太空站，並完成自動對接。

　　

「龍」飛船於美東時間3月14日搭乘「獵鷹9」火箭從佛羅里達州甘迪航天中心發射升空。在飛行約29小時後，飛船於美東時間3月16日0時04分（北京時間16日12時04分）左右與國際空間站自動對接。

這是載人「龍」飛船第10次為國際太空站運送輪換太空人。搭乘「龍」飛船前往太空站的4名太空人分別是美國太空人麥克萊恩、艾爾斯、日本太空人大西卓哉和俄羅斯太空人佩斯科夫。4人計劃在太空站停留大約6個月。

　　

據美國太空總署（NASA）介紹，待太空人完成交接工作後，「龍」飛船將接回包括因「星際客機」（Starliner）故障滯留太空站的美國太空人威爾莫爾和威廉姆斯在內的4名太空人。他們最早將於3月19日返回地球。

威爾莫爾和威廉姆斯于2024年6月5日搭乘美國波音公司「星際客機」飛赴空間站，執行「星際客機」首次載人試飛任務。因「星際客機」出現推進器故障和氦氣泄漏等問題，只能不載人返回地球，這兩名太空人返航時間一再被推遲。另外兩名返回地球的太空人為美國的黑格和俄羅斯的戈爾布諾夫，他們於2024年9月28日飛赴空間站。

　　

自2011年美國航天飛機退役後，美國大力發展商業載人航天。波音公司和SpaceX公司於2014年從NASA獲得載人飛船項目合同，分別建造「星際客機」載人飛船和載人版「龍」飛船，向國際太空站運送美國太空人。「龍」飛船已多次執行常規商業載人航天任務，而「星際客機」項目則多次因技術問題推遲進度。

（新華社）

相關字詞﹕NASA；國際太空站；「龍」飛船；SpaceX 編輯推介

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