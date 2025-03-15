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美擬推「3級制」旅遊禁令　限制43國公民入境 (19:45)

《紐約時報》周五（14日）引述知情人士報道，現屆美國政府正計劃對43個國家實施入境限制，範圍較總統特朗普在首個任期推出的旅遊禁令更廣，阿富汗和敘利亞等11個「紅色名單」國家的公民將被禁止入境美國。

美國外交和安全官員據報草擬了一份「3級制」限制入境名單，最嚴厲的第一級是紅色名單，有阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉和也門上榜，其公民禁止入境美國。第二級橙色名單有10國，即俄羅斯、白俄羅斯、海地、老撾、緬甸、土庫曼、巴基斯坦、厄立特里亞、塞拉里昂和南蘇丹，其公民被禁止以旅遊、學生或移民簽證入境，商務旅客除外。第三級為黃色名單，包括安哥拉、貝寧、柬埔寨等22國，其政府60日內如「未能解決不足之處」，將被暫停美國簽證核發。

報道援引美國官員稱，名單初稿由國務院數周前制訂，提交白宮前還可能再修訂。特朗普在上任首日（1月20日）發布行政命令，要求對所有尋求入境美國的外國人加強安全審查，以偵查國安威脅，內容包括指示數名內閣成員在3月21日或之前提交因「審查與篩查資訊嚴重不足」，而應部分或全面暫停旅客入境的國家清單。

這波限制入境措施，令人想起特朗普1.0對7個穆斯林為主國家實施的旅遊禁令，該項政策經過多次修訂後，在2018年獲最高法院裁定維持。

（紐約時報/路透社）

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