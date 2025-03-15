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韓媒：美認將韓國列「敏感國家名單」 (21:00)

韓國傳媒周六（15日）報道，美國證實今年1月時將韓國列入「敏感國家與其他指定國家名單」（Sensitive and Other Designated Countries List），4月15日正式生效。韓國外交部稱嚴正看待此事，正與美國緊密協商並積極交涉，爭取於正式適用前將韓國從名單上移除，以免對美韓之間的能源及科技領域相關合作造成負面影響。

美國能源部發言人周五向韓聯社證實韓媒本周初的報道，指韓國在今年1月初被美國列入敏感國家名單的最低級別範圍內，但強調美韓之間的能源、核能、核政策相關合作不受影響。不過，能源部並未說明將韓國納入名單的原因。目前在名單上的國家地區包括海峽兩岸、以色列、俄羅斯和朝鮮等。

韓國外交部人士告訴韓聯社，當局在收到相關消息後即時與美方展開協商。外交部人士未說明當局掌握資訊的確切時間，只說是在韓媒報道曝光前。

韓國總統尹錫悅在2023年1月曾表示，若朝鮮挑釁強度升級，不排除部署戰術核武等自主核武措施，受到美國朝野關注。路透社亦提到，韓國去年12月發生戒嚴令風波。韓聯社的報道指出，雖然美方強調這項措施不影響美韓合作，但光是列入名單這項做法，就會在心理上對雙方的相關合作產生制約，也會在一定程度上打擊彼此的信任。

（韓聯社/路透社/中央社）

相關字詞﹕韓國；美國；美韓關係 編輯推介 敏感國家

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