中俄伊北京舉行峰會　反對非法單邊制裁 (21:30)

會晤由中國外交部副部長馬朝旭主持，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫、伊朗外交部副部長加里布阿巴迪分別與會。在聲明中，三方重申基於相互尊重的政治外交接觸和對話是唯一有效、可行的選項。三方強調有關方應致力消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。三方重申維護《核不擴散條約》作為國際核不擴散體系基石的重要性，中俄歡迎伊朗重申其核計劃的和平性質，不尋求發展核武。中共中央政治局委員、外交部長王毅會見俄伊代表時提出中方5點主張，包括堅持通過政治外交手段和平解決爭端，反對訴諸武力和非法制裁、統籌核不擴散與和平利用核能目標、反對強推聯合國安理會介入，以及協商一致尋求共識。外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，北京會晤是三國為推動伊朗核問題政治解決的有益嘗試。

在前一天，美國財政部宣布制裁伊朗石油部長帕克內賈德（Mohsen Paknejad）及在中國、新加坡、印尼、印度等地多個實體。帕克內賈德被指控將數十億美元計的石油交予伊朗武裝部隊出口，有關實體因參與、擁有或操作運送伊朗石油到中國、或從中國大連儲存設施運送伊朗石油的船舶而受制裁，涉及在香港註冊公司及掛香港旗幟作為掩飾運送伊朗石油「影子船隊」的運油輪。

（新華社/路透社/美國財政部網站）