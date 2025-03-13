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白宮指控日本對進口大米徵稅700% 疑貿易戰新目標 (02:59)

美國總統特朗普聲言要對貿易伙伴徵收對等關稅後，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周二在記者會指出日本對進口大米徵收達700%關稅，或暗示日本將成為美國下一輪徵收對等關稅的目標。

萊維特在記者會表示特朗普「相信對等」，稱他所要求的「只是公平、平衡的貿易」。日本內閣官房長官林芳正周三在記者會僅表示，對相關言論不便逐一回應，但無論如何希望與美方展開溝通。

日本為保護國內稻農而一直不願進口稻米，直至1995年與WTO達成「最低進口配額」協議，日本現每年免徵收關稅進口77萬公噸稻米，至於在框架以外的進口稻米，則徵收每公斤341日圓（近19港元）關稅。

農林水產省最新數據指根據這協議，美國在2023年的日本免關稅進口稻米中佔最多，共有35萬公噸美國米，在這項日本免關稅框架下，美國多年來都是最大的稻米出口國，每年出口日本的稻米通常介乎30萬至40萬公噸。

共同社指出，在理論上，若進口米的價格便宜，關稅稅率有可能達到700%。但考慮到從美國進口的主食用米的價格水平，稅率應該是低於700%的。日本農林水產省2005年參與世貿（WTO）談判時曾參考國際做法，將該關稅稅額換算成稅率，得出結果為778%，共同社稱萊維特所指的可能就是這個數字。

（中央社/共同社/彭博社）

相關字詞﹕編輯推介 日本 大米 進口 對等關稅 美國 特朗普；關稅戰；

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