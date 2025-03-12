火星為何「生銹」呈紅色有新解 (20:05)

過去數十年來，科學家已了解到火星的紅色由其塵埃中「生銹」的含鐵礦物質形成。也就是說，火星岩石中的鐵在某個時候與液態水或大氣中的水和氧氣發生反應，類似於地球上鐵銹的形成方式。數十億年來，這種生銹的物質——氧化鐵分解成塵埃，並隨風散佈到火星各地，這一過程至今仍在繼續。但氧化鐵有多種形式，火星鐵銹的確切化學成分一直備受爭議，而其形成方式是了解當時火星環境、甚至是否宜居問題的重要線索。

由於此前基於航天器觀測對火星塵埃中的氧化鐵成分研究並未發現其中含有水的證據，研究人員由此認為，這種氧化鐵應該是赤鐵礦，是在火星早期濕潤期之後數十億年的時間裏，通過與火星大氣發生反應，在乾燥的火星表面形成的。

瑞士伯爾尼大學、美國布朗大學等機構的研究人員分析了歐洲太空總署、美國太空總署的觀測數據，並在實驗室對火星塵埃複製品開展了新實驗。結果顯示，火星的紅色與含水的氧化鐵，也就是水鐵礦匹配度更高。水鐵礦通常在冷水存在的情況下迅速形成，因此是在火星表面仍有水時形成的。

相關研究論文主要作者、布朗大學博士後瓦蘭蒂納斯在歐洲太空總署發的新聞稿中說﹕「火星仍然是紅色星球。只是我們對火星為何呈紅色的理解發生了變化。由於水鐵礦只能在表面仍有水時形成，因此火星生銹的時間比我們之前認為的要早。此外，水鐵礦在火星目前的條件下仍然保持穩定。」

（新華社）