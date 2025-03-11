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社交平台X遭網絡攻擊　馬斯克：相信襲擊來自烏克蘭 (15:01)

美國科技富豪馬斯克指出旗下社交平台X周一（10日）遭遇大規模網絡攻擊，他稱相信襲擊來自烏克蘭地區。

根據追蹤網站Downdetector數據，周一較早時開始出現有關X當機的通報，不少亞洲、歐洲和北美用戶都說無法登入平台，當機情況斷斷續續發生。馬斯克領導的政府效率部（DOGE）近來引發民眾激烈反彈，他旗下的電動車大廠Tesla經銷商與充電站等也淪為攻擊目標。他分享了名為DogeDesigner的帳號發表的帖文，暗示最新網絡攻擊事件是對他的又一波敵意。他周一發文說：「我們每天都遭到攻擊，但這次是以大量資源進行，要麼是一個大型經協調的組織，和/或有國家牽涉其中。」

馬斯克接受霍士財經新聞網（Fox Business）訪問時聲稱，這波攻擊中使用的電腦似乎有烏克蘭地區的IP位址。不過，有網絡保安消息人士提出質疑，稱不斷襲擊X的大量異常流量可以追溯到美國、越南、巴西和其他國家的IP位址，直接來自烏克蘭的流量「微不足道」。

網絡安全防護平台Deepwatch的克拉格爾（Chad Cragle）說：「這是全力的網絡戰……隨着馬斯克成為眾人焦點而政治緊張局勢攀上巔峰，這些攻擊帶有國家級侵略的所有迹象。」（法新社/路透社/中央社）

相關字詞﹕美國 馬斯克 社交平台X 烏克蘭 政府效率部

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