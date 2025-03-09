日本研究揭癌症轉移內在原因 　 (18:09)

京都大學日前發布新聞公報說，癌症轉移在癌症發展過程中是非常重要的階段。活性氧會給DNA、蛋白質等生物分子造成損傷，與肌體的衰老和疾病相關，這一點已獲得廣泛共識。但同時免疫細胞進攻病原體的時候會利用活性氧。活性氧並非單純地破壞細胞，而是作為調節細胞內多樣化功能的信號分子發揮作用。活性氧的這種兩面性使其參與疾病發病和發展的情況非常複雜。

在本項研究中，團隊利用給癌細胞高效輸送抗癌劑的抗體-藥物複合體技術，研發出能選擇性聚集到癌組織的活性氧探針。這種探針用綠色和紅色兩種熒光分子修飾能和癌細胞特有表面抗原結合的抗體，觀察兩種熒光的強度就能評估出癌細胞及周圍過氧化氫（活性氧的一種）的量。借助這種探針，研究人員發現癌組織內存在過氧化氫高濃度積聚的熱點區域。而在此熱點區域腫瘤出芽現象高頻發生。

腫瘤出芽指癌細胞從原發腫瘤脫離，進入腫瘤基質的現象。腫瘤出芽指示著癌症轉移的初期階段。

研究人員認為，從機制上說，暴露於過氧化氫的癌細胞通過部分激活上皮間質轉化，從過氧化氫高濃度熱點區域逃離。這種逃逸機制在正常上皮細胞中不存在，但在大多數癌症中普遍存在。它揭示了癌細胞內在的應激防禦程序。研究團隊認為，癌細胞為了躲避對自己有害的活性氧，邁出了轉移的第一步。

研究相關論文發表於英國《自然·細胞生物學》期刊。

（新華社）