「特朗普衰退」（Trumpcession）惹專家憂慮 (00:00)

美國政府向貿易伙伴開徵或加徵關稅，專家憂慮將帶來非尋常的「特朗普衰退」（Trumpcession）。聯邦儲備局周三（5日）發表《褐皮書》報告指出，全美各地企業都預期對生產原材料的潛在關稅將促使他們調高貨品價格，而少數公司更已提前加價。
《褐皮書》（Beige Book）是聯儲局召開政策會議前參考的簡報文件之一，包含12個聯儲轄區的經濟狀況報告。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行最新發表的《褐皮書》顯示，大部分地區的物價「溫和」上漲，但數個地區物價上升的速度比之前一次調查期快。報告又指，整體消費者開支減少，近期的異常天氣影響部分地區的休閒與款待服務業需求；另一方面在必須品價格敏感度上升的同時，低收入購物者對它們的需求仍然穩固。
美國上月消費者信心錄得自2021年8月以來單月最大跌幅，最新的供應管理局製造業報告引述一間運輸公司稱，其客戶因為跟關稅有關的不確定性正暫停開新訂單，該公司指政府對如何執行關稅沒有明確方向，致難以評估其對商界的影響。
報道科技商業及經濟政策的美國記者馬斯尼克（Mike Masnick）周三在其網誌Techdirt寫道，期望特朗普政策會親商界的投資者「正遭受深刻教訓」，因他們此前未料到特朗普會對經濟及商業貿易展開「創造性破壞」（creative destruction）。