「特朗普衰退」（Trumpcession）惹專家憂慮 (00:00)

《褐皮書》（Beige Book）是聯儲局召開政策會議前參考的簡報文件之一，包含12個聯儲轄區的經濟狀況報告。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行最新發表的《褐皮書》顯示，大部分地區的物價「溫和」上漲，但數個地區物價上升的速度比之前一次調查期快。報告又指，整體消費者開支減少，近期的異常天氣影響部分地區的休閒與款待服務業需求；另一方面在必須品價格敏感度上升的同時，低收入購物者對它們的需求仍然穩固。

美國上月消費者信心錄得自2021年8月以來單月最大跌幅，最新的供應管理局製造業報告引述一間運輸公司稱，其客戶因為跟關稅有關的不確定性正暫停開新訂單，該公司指政府對如何執行關稅沒有明確方向，致難以評估其對商界的影響。

報道科技商業及經濟政策的美國記者馬斯尼克（Mike Masnick）周三在其網誌Techdirt寫道，期望特朗普政策會親商界的投資者「正遭受深刻教訓」，因他們此前未料到特朗普會對經濟及商業貿易展開「創造性破壞」（creative destruction）。

（衛報/彭博社/中央社）