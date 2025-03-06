暗諷特朗普「姑息普京」不了解歷史  新西蘭駐英大使丟官 (18:26)

BBC報道，新西蘭駐英國高級專員戈夫是在周二（4日）於倫敦皇家國際事務研究所（Chatham

House）舉辦的論壇中一場關於俄羅斯全面入侵烏克蘭的小組討論中，質疑特朗普是否「真的了解歷史」。

戈夫將最近為烏克蘭謀求和平的努力與1938年的《慕尼黑協議》（Munich Agreement）相提並論。《慕尼黑協議》是歐洲列強之間簽訂的協議，允許納粹德國兼併捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）部分地區。

有輿論擔憂特朗普可能會迫使烏克蘭接受容許俄羅斯保留目前佔領烏領土，以換取和平協議。

戈夫在上述論壇中說：「我重讀了邱吉爾1938年在慕尼黑協議簽署後向英國下議院發表的演說……他轉向（時任英國首相）張伯倫（Neville Chamberlain）說：『你可以選擇戰爭或屈辱。你選擇了屈辱，可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭。』」

戈夫向芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）提問：「特朗普總統已將邱吉爾半身像擺回橢圓形辦公室。但你覺得他真的了解歷史嗎？」

新西蘭外交部長彼得斯的發言人說，戈夫的言論「非常令人失望」，「這不代表新西蘭政府的觀點，也使得他擔任駐倫敦高級專員一職變得站不住腳」。

（BBC/法新社/中央社）