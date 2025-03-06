韓國抱川炮彈落入民宅15人受傷　空軍致歉：戰機誤放8枚炮彈 (17:34)

據韓軍消息，當天在京畿道抱川市的勝進訓練場，韓美聯合實施與自由護盾演習對接的綜合火力打擊演練，空軍投入了F-35A、F-15K、KF-16、FA-50等戰機參演。其中，兩架KF-16在當地時間上午10時4分許分別「異常」投擲了4枚MK-82炮彈，共8枚炮彈落至射擊場外部。（韓聯社）

【10:17】韓國當局周四上午接到有炮彈落入京畿道抱川市二東面盧谷里民宅的報告。據韓聯社報道，目前已造成7人受傷，多幢樓房受損。當局正調查原因，包括是否與在附近舉行的韓美軍事演習有關。（韓聯社）

【10:05】韓聯社報道，韓國當局表示，當地時間周四上午10時接獲報告，一枚炮彈落在北部城市抱川一幢民宅上，造成3人受傷，另有數幢建築物受到破壞。目前正在調查炮彈的來源。（韓聯社）