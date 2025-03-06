特朗普凍結20億美元對外援助請求 遭最高院駁回 (07:17)

本案源於兩個援助組織提出訴訟，挑戰特朗普1月20日上任當天簽署的行政命令。該命令要求凍結所有對外援助，進行為期90天的審查，以確定哪些對外援助項目值得繼續進行。原告方認為，該命令違反多項聯邦法律，並指控特朗普政府「違憲地濫用總統權力，公然違背國會意志」。

聯邦地方法官阿里（Amir Ali） 上周二（2月25日）下令國務院和美國國際開發署（USAID），須在2月26日午夜前向承包商支付已完成工作的款項。

隨着最後期限臨近，特朗普政府向最高法院提出上訴，辯稱不可能在如此短時間內有序處理付款申請。

支持維持下級法院命令的最高法院大法官包括三名自由派大法官，以及首席大法官羅伯茨和保守派大法官巴雷特。

持反對意見的大法官阿利托，在異議意見中寫道：「一名可能缺乏司法管轄權的地方法官，是否擁有不受限制的權力，迫使美國政府支付（並可能永久失去）20億美元納稅人資金？答案應該是明確的『不』，但本法院的多數法官顯然不這麼認為。我感到震驚。」

民權組織美國公民自由聯盟（ACLU） 一直支持多項針對特朗普政府政策的法律挑戰，並對最高法院的裁決表示歡迎。ACLU執行董事羅梅羅（Anthony Romero） 發表聲明說：「特朗普總統試圖阻止對外援助資金的行為，是魯莽、殘忍且史無前例的濫用行政權。」

（金融時報／BBC）