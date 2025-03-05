萬斯揶揄「『某國』30年沒打仗」 惹英不滿 (00:50)

萬斯周一（3日）接受霍士新聞採訪時表示，確保俄羅斯總統普京不會再次入侵烏克蘭，最好的方法是讓美國人在烏克蘭的未來經濟中獲益，「這比來自30或40年沒打過仗的某國（random country）的2萬名士兵，更能提供安全保障」。由於英國與法國此前公開表示願意派遣部隊進入烏克蘭，以落實和平協議，因此萬斯的言論被廣泛解讀為針對這兩國。

萬斯的言論迅速引發英國政界反彈，尤其來自在野黨的猛烈批評，指之「極之冒犯」、「試圖抹去歷史」。有自由民主黨員呼籲英國駐美大使文德森正式要求萬斯道歉。

曾擔任負責退伍軍人事務的國務大臣的保守黨員默瑟對萬斯的言論作出強烈回應，批評其 「言論荒謬」，並稱他為「小丑」，呼籲他 「反思自身特權」。

唐寧街拒絕評論首相施紀賢本人是否覺得萬斯的言論具有侮辱性，但發言人表示：「首相對所有曾服役的英國軍人充滿敬意，特別是在伊拉克與阿富汗戰爭中，他們做出了巨大貢獻。」

在爭議升溫後，萬斯澄清表示，他 「根本沒有提及英國或法國」，並補充說：「這兩個國家在過去20年內，以及更長時間裏，都曾與美國並肩作戰，表現英勇。」

英國自 2001 年 10 月與美國聯合入侵阿富汗，並於 2021 年完成撤軍。超過15萬名英軍曾在阿富汗服役。此外，英國也曾參與2003年美國主導的伊拉克戰爭，英軍最高時期曾派駐46,000名士兵，戰爭期間超過600名英軍喪生。

（BBC／每日電訊報）