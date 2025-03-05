分析：特朗普對烏克蘭粗暴 但7理由不會出賣台灣 (08:16)

德國之聲3月2日刊登鄧聿文文章，分析特朗普不太可能出賣台灣的7個原因。文章指出，台灣在第一島鏈的位置關鍵，失去台灣，第一島鏈便形同虛設，連鎖效應下，日韓菲也很有可能退出第一島鏈，西太平洋就可能成為中國大陸的勢力範圍，或至少是中美共管，美國也會淪為一個區域霸權而非全球霸權。

文章又指出，中國是美國最大的戰略對手，即使向中國大陸出賣台灣，也不可能解決與美中之間的貿易逆差。

另一個原因是台灣是美中對抗的關鍵槓桿，北京是華府最大對手是美國社會的共識，圍堵和遏制中國也是美國兩黨的戰略。

此外，特朗普本人對中國也沒好感，COVID-19疫情使他在第一任期後半段對中國的態度非常強硬，從那時開始美中關係快速惡化，美國對中國戰略報告首次將中國列為美國最大戰略競爭對手。若無疫情，特朗普在2020年的大選中可能已連任。

另一方面，特朗普第一任期也解除對台諸多限制，甚至派部長訪台。

文章又提到，美國整體實力雖有所下降，但科技、金融和軍事等領域依然強過中國。未經一番全面激烈較量，特朗普不會輕易為了經濟利益而將台灣賣給中國大陸。

文章表示，特朗普重返白宮至今尚未表現出對中國妥協的跡象，無論在台灣、巴拿馬運河及關稅上對中國都很強硬。

文章最後提到，有分析指特朗普是否出賣台灣可能受到美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）影響。馬斯克在中國大陸的利益讓他過去偶爾在台灣議題上明顯偏向中國大陸，但目前特朗普政府在內政和烏克蘭問題上沒有表現出分歧，對華鷹派的美國官員也不太願意接受馬斯克在台灣議題上的立場，允許他影響特朗普的對台態度。

（德國之聲/中央社）