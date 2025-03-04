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澤連斯基下台壓力增 美媒列3潛在接班人 (01:31)

美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基上周五在白宮爆發罵戰後，美國共和黨籍的眾議院議長邁克．約翰遜和國務卿魯比奧近日皆暗示若要美方繼續幫烏推動對俄和議，則澤連斯基可能必須下台。美國《新聞周刊》早於2月24日刊登文章探討3名最有望成為下任烏克蘭總統的人選，以下排名不分先後。

第一人是烏克蘭駐英國大使扎盧日內（Valery Zaluzhny），他於2021至2024年出任烏軍總司令，其間許多抵抗俄羅斯侵略的國防工作均由他監督，去年被澤連斯基解職改任駐英大使，外界分析認為是由於二人對處理戰爭手法出現分歧，關係變得緊張所致。英國《經濟學人》近期民調顯示，澤連斯基在下屆大選得票率可能會比扎盧日內少30至60個百分點。

第二人是基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko），他早年曾是世界重量級拳王，在擔任兩屆基輔市議員後，2014年成為基輔市長至今，於俄烏戰爭全面爆發後，也曾數次違抗過澤連斯基命令。

第三人是烏克蘭國會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk），為烏克蘭國家法學院院士，2021年起出任國會議長，一直是澤連斯基忠實盟友。他公開反對特朗普建議烏克蘭在戰爭期間時舉行大選，近期亦曾在歐洲議會演說，呼籲歐盟持續並加強援烏。

（中央社）

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