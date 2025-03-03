印政黨女幹事「箱屍案」  落網男稱不堪被勒索行兇 (21:56)

印度國民大會黨（Indian National Congress, INC）青年議會幹事納沃（Himani Narwal）遭人殺害，她的屍體上周六被人發現裝在行李箱內，棄置在羅赫塔克（Rohtak）一個巴士站附近。

印度警方周一表示，已在德里拘捕疑犯，並在他身上找到了納沃的手機。警方指疑犯供稱自己和納沃是一對戀人，已經交往一段時間，並稱納沃勒索他，在向他拿走數十萬盧比後，還持續跟他要錢。疑犯表示，他因為一直被納沃勒索而心生不滿，於是在納沃位於羅赫塔克的家中將她殺死和棄屍。

不過，納沃的屍體被發現後，她的家人認為死因不單純，因此拒絕將屍體火化。在兇手被捕之前，納沃的媽媽曾告訴媒體，懷疑自己的女兒是被國大黨內部的人所殺害，且很有可能是因為其他人嫉妒納沃在黨內的地位上升得太快。

納沃因為在國大黨許多重要活動中，與該黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）同框合照而為人所熟知。

（中央社）