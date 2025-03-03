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歐洲就俄烏戰事達4共識　英法推動局部停火一個月 (10:25)

18國西方領袖周日（2日）在英國倫敦舉行安全峰會，討論歐洲加強援烏。英國首相施紀賢會後宣布4點共識。法國總統馬克龍則透露，法國及英國計劃推動烏克蘭戰爭海空停火一個月，並停止攻擊能源基建。

4點共識包括向烏克蘭繼續提供軍事援助；任何和平協議或和談必須有烏克蘭參與其中，亦要保障烏克蘭安全及主權；要提升烏克蘭防禦力，以免將來再遭入侵；建立「自願聯盟」（coalition of the willing），確保烏克蘭安全。不過施紀賢未有說明哪些國家願意加入該聯盟，只強調是急切需要落實計劃。施紀賢亦宣布，英國會再向烏克蘭提供16億英鎊（約156億港元），用於購買逾5000枚防空導彈。

施紀賢說，現在不是談判而是要行動，推動烏克蘭停火，「無人想見到上周五的事再發生」，所指的是美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基爆罵戰事件。施紀賢又說，他不認為美國是不可靠的盟友，他又向記者表示，正與法國及少數國家制定停戰計劃，再告知美國。

馬克龍就稱，法英計劃推動的局部停火一個月計劃，首階段是海空領域停火，以及停止攻擊能源設施；第二階段才考慮派出歐洲地面部隊維和。他又建議，歐洲各國應提高國防開支預算至國內生產總值（GDP）的3至3.5%。（BBC/路透社/CNN）

相關字詞﹕俄烏戰爭 英國 施紀賢 法國 特朗普 編輯推介

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