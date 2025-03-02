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首爾漢江水上巴士預備試營運 最快上半年正式推 (20:28)

為紓解市中心地區交通擠塞，韓國首爾市規劃新型態公共交通「漢江水上巴士」，這些水上巴士日前已抵達漢江，目標今年上半年正式運行。

首爾市政府去年初宣布漢江水上巴士計劃，將沿著貫穿首爾市中心的漢江，在位於西部的麻谷到東部的蠶室沿線設置7個站點，希望藉此緩解上下班高峰期的人潮。

首爾市政府表示，漢江水上巴士101號與102號去年11月在慶尚南道泗川市下水進行一系列安全測試，確保能正常運轉後通過韓國海洋交通安全公團（KOMSA）相關檢驗，今年2月27日抵達首爾市汝矣島附近的漢江水域。

完成基礎設施、航線及安全檢查後，兩艘水上巴士將投入試航，4月起在部分碼頭試營運，目標在今年上半年開始正式營運，後續將視情況逐步增加班次。

為了減少碳排放及能源消耗，水上巴士採用更輕巧的鋁合金材料製作，並配備油電混合動力系統，與傳統柴油船相比可減少52%二氧化碳排放。此外，為防止電池起火，這些水上巴士裝設了防止電池組連續爆炸的技術，配備火災探測器及專用滅火設備，以保障乘客安全。

漢江水上巴士原定在去年10月上路，進度延遲約半年，首爾市表示，主要是因為首次製作這種交通工具，為確保安全耗費較多時間。這些水上巴士國產率達95%，大幅減少引擎零組件供應時間及維修費用。

截至今年1月，7座碼頭站點已完成6座，其餘1座預計於3月初完工；換乘系統將在4月完成，屆時將可使用一般交通卡或氣候同行卡搭乘。

（中央社）

相關字詞﹕首爾；水上巴士；交通擠塞；環保 編輯推介

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