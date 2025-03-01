特朗普與澤連斯基公開爭執 會晤不歡而散未簽礦產協議 (03:38)

儘管會面一開始氣份看似友好，澤連斯基曾表示「我認為特朗普總統是站在我們這邊的」，並強調希望與美方討論「美國安全保障」對歐洲維和部隊的關鍵作用，但最終會談演變為激烈的公開爭執。

這場激烈交鋒的導火索是特朗普關於烏俄和平談判的發言。他表示：「沒有任何協議是沒有妥協的，澤連斯基總統必須做出一些讓步，但希望不會是太大的讓步。」

然而，澤連斯基強烈反對，他向特朗普展示了戰爭暴行的圖片，並明確表示：「不能對侵略我們領土的殺手做出任何妥協。」 他還指俄羅斯在三年的戰爭中「強行驅逐烏克蘭兒童，犯下戰爭罪行」。

特朗普則怒斥澤連斯基「完全不懂感恩」，並警告：「你是在拿數百萬人的生命做賭注，你在拿第三次世界大戰做賭注。你的行為對這個國家——美國，是非常不尊重的。」

特朗普進一步表態：「你要麼和俄羅斯達成協議，要麼我們就退出。」

他之後提前結束與澤連斯基的會談，指澤連斯基「尚未準備好與俄羅斯達成和平」。

由於雙方發生公開爭執，原定的簽署礦產協議儀式與記者會臨時取消。美方官員證實，在澤連斯基離開白宮前，礦產協議並未簽署。

在澤連斯基離開白宮前不久，特朗普在社交媒體上發文譴責，「他在美國珍視的橢圓辦公室內不尊重美國。他可以等到準備好談和平時再回來」。

（法新社／彭博社）