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梵蒂岡設募捐委員會應對財赤 (17:45)

梵蒂岡周三（2月26日）宣布於3個月內成立常設的「為聖座募捐委員會」，應對愈來愈大的財赤。財赤使梵蒂岡須收緊慈善支出，縮減教廷使節和教宗外訪規模。路透社周四（27日）援引匿名知情人士報道，教宗方濟各欲削赤，但遭教廷高層強烈反對。

方濟各上任後努力削赤，2021年起已3度削減樞機主教的工資，去年9月又提出「零赤字」目標。惟路透社援引匿名知情人士報道，去年底一個閉門會議上，負責教廷各部門的樞機等人強烈反對削減預算、裁員及向外募捐計劃，並與教宗爭執。

報道稱，教廷自2022年起沒有公布完整的財務報告。2022年報告的財赤為3300萬歐元，退休基金亦負債6.31億歐元。教宗本月14日入院前3天，「為了支持宗座的服務並考慮到當前的經濟形勢」，簽署法令增設5人委員會，每年評估分別需要募捐的項目和緩急先後，鼓勵信徒、教會和潛在籌款對象捐獻。

梵蒂岡周五（28日）表示，正與雙側肺炎搏鬥的方濟各在醫院過了另一個平靜的夜晚。88歲方濟各已住院兩周，梵蒂岡周四晚的公告指出，教宗病情正在好轉。一名梵蒂岡官員指出，這是連續第二份醫療報告未將教宗的狀況描述為「危殆」，並補充說：「或許我們可以說，他已經度過了最危險的階段。」（路透社/梵蒂岡新聞/Detroit Catholic）

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