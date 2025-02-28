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西班牙4月廢除「黃金簽證」 減輕住屋危機 (07:48)

美國總統特朗普提議以500萬美元的「金卡」取代EB-5投資移民簽證計劃之際，西班牙則將在4月廢除實行10年的「黃金簽證」投資移民計劃，以拯救國內住屋危機。

西班牙知名的「黃金簽證」，也就是「投資和創業居留許可」，是西班牙政府因應2008年房地產泡沫化經濟危機，2014年針對外國人實施的投資移民計劃，目的在於吸引歐盟以外的外國資本和人才，促進西班牙企業成長與國際化，以推動國內經濟發展。

黃金簽證允許非歐盟公民透過在西班牙大量投資，合法在西班牙居住和工作。

申請者可選擇4種投資標的物，包括購買價值最少50萬歐元（404萬港元）的房地產，或至少200萬歐元（1619萬港元的西班牙公債，也可進行私人投資，如購買至少100萬歐元（810萬港元）的西班牙企業股票。

此外，另有一種選擇是來西班牙創業，條件是商業計劃必須具有創新性質，並且能造福西班牙當地經濟發展。

西班牙的黃金簽證首發效期為1年，持有人可申請2年居留許可，如果持續滿足申請條件，可再續簽5年居留許可。此外，在西班牙連續居住10年後，如果符合法律要求，可以申請國籍，獲得公民身分，這也成為黃金簽證吸引人的一大亮點。

根據西班牙《國家報》（El Pais），西班牙黃金簽證的熱門程度在2020年英國脫歐、COVID-19疫情以及2022年俄烏戰爭後大幅攀升，自2014年至2023年，西班牙共發出22,430張黃金簽證。

其中，將近75%的黃金簽證發給了以中國為主的亞洲國家公民，以及以俄國、烏克蘭、英國為主的非歐盟歐洲國家公民。

不過，隨着西班牙經濟復蘇，外資炒熱房地產市場，導致當地住房危機延燒，由隸屬左翼工人社會黨（PSOE）的首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的西班牙政府，為履行住房正義的承諾，提議廢除黃金簽證，去年11月獲得國會批准後，將於今年4月3日正式走入歷史。

桑切斯去年4月提議時指出，西班牙每發出的100張黃金簽證中，有94張來自房地產投資，「為西班牙房地產市場帶來很大的壓力」。他強調「住屋是一種權利，而不是一種投機行為」，終結黃金簽證計劃，將有助大城市的房價回到合理的水準，減輕迫在眉睫的住屋危機。

（中央社）

相關字詞﹕編輯推介 西班牙 黃金簽證 投資移民

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