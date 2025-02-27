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日本民間預測櫻花期﹕東京3/21初綻、3/28盛開 (18:30)

日本氣象新聞公司Weathernews周三（26日）公布今年春天櫻花開花預測，日本全國櫻花（染井吉野櫻）最早是東京3月21日開花，福岡、高知、橫濱等地預測在3月22日開花。Weathernews是以日本各地利用該公司資訊的民眾所寄來的染井吉野櫻與大山櫻花的花苞照片，評估櫻花開花期。

以下為部分熱門賞櫻地點的預測開花日列表﹕

●東京都上野恩賜公園﹕3月22日

●高知縣高知公園﹕3月22日

●熊本縣熊本城﹕3月22日

●京都府嵐山﹕3月28日

●青森縣弘前公園﹕4月18日

●東北地方﹕4月上旬

●北海道函館﹕4月22日

●北海道各地﹕5月上旬

Weathernews預測，今年春天西日本與東日本的櫻花，將在開花約一周後盛開；北日本則是在開花約5天後盛開。相較於去年同期，今年受到強烈寒流影響，日本全國櫻花的成長較慢，預估進入3月後天氣開始暖和，東日本和西日本櫻花開花期，可能同往年都在3月開花；關東地區的櫻花開花期可能比往年早。

位於東京都豐島區的日本氣象協會昨天也公布櫻花開花預測指出，3月22日東京搶先開花，福岡23日開花，名古屋25日開花。

（中央社）

相關字詞﹕日本；櫻花；東京；花期；賞櫻 編輯推介

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