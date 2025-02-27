日本民間預測櫻花期﹕東京3/21初綻、3/28盛開 (18:30)

日本氣象新聞公司Weathernews周三（26日）公布今年春天櫻花開花預測，日本全國櫻花（染井吉野櫻）最早是東京3月21日開花，福岡、高知、橫濱等地預測在3月22日開花。Weathernews是以日本各地利用該公司資訊的民眾所寄來的染井吉野櫻與大山櫻花的花苞照片，評估櫻花開花期。