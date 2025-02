特朗普在社交平台發文表示,在他重返白宮首個月後,使用匿名消息的「假書和新聞」不斷出現,威脅「在某個時候,將起訴這些不誠實的作者和出版商」,以確定有關消息來源是否存在,認為這些來源「很大程度並不存在」。

記者沃爾夫(Michael Wolff)周三出版爆料新書All Or Nothing: How Trump Recaptured America(暫譯《孤注一擲﹕特朗普如何重奪美國》),當中指特朗普去年7月避過刺殺後一度「瀕臨崩潰」、第一夫人梅拉尼婭極度憎恨特朗普而兩人婚姻隨時爆煲等。

(法新社)