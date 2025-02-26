尹錫悅彈劾案庭審結束 或3月中旬宣判 (02:14)

控辯雙方昨結案陳詞。國會彈劾委員團團長、法制司法委員會委員長鄭清來指尹錫悅企圖破壞憲法、蹂躪國會，「如果尹錫悅的戒嚴計劃成功，將有無數人喪命」。他認為，為了民主主義和國家發展，憲院應當罷免尹錫悅。

尹錫悅聲稱，實施戒嚴「絕不是為了我個人的利益」，包括朝鮮在內的外部勢力，以及國內的反國家分子」 正在「聯手嚴重威脅國家安全與主權」。

尹錫悅還說，想對國民說聲對不起。實施戒嚴雖是為國為民，但在此過程中給大家帶來混亂，造成不便，特此向國民誠懇道歉。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，短暫中止文官統治，導致民主韓國陷入政治動盪，並於同月遭國會彈劾停職。

雖然憲院周二未確定宣判日期，但鑑於前總統盧武鉉、朴槿惠彈劾案的先例，可能會在辯論終結約兩周之後宣判。也就是說，宣判日可能是3月中旬。不過，國會針對代總統崔相穆不予任命憲院法官候選人馬恩赫一事所提起的許可權爭議裁決將於周四（27日）出結果，或成為彈劾案宣判時間的變數。

如果法院裁定彈劾案成立，尹錫悅將被即時罷免，並須在60天內舉行新一屆總統選舉；若彈劾案遭駁回，尹錫悅將復職。

（法新社／韓聯社）