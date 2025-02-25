特朗普舔馬斯克腳趾？ 疑AI假片引發調查 (23:02)

《紐約時報》報道，這段影片周一在住房與城市發展部（Department of Housing and Urban Development，HUD）的螢幕上短暫播放。影片內容批評特朗普與馬斯克的密切關係。特朗普對馬斯克委以主管政府效率部（DOGE）之責，推動大砍聯邦政府人力和開支的工作。

影片中「真正的國王萬歲」（Long Live the Real King）字幕佔據整個畫面，呼應特朗普日前在自家社交平台Truth Social的發文，該文稱頌紐約巿徵收「塞車費」計劃遭到他的政府撤銷。

HUD發言人在社交媒體上指，這種行為「濫用納稅人資源」，計劃展開調查，應該負責的人將遭到開除。

這段反覆播放的影片看起來似乎運用AI工具製作，出現在馬斯克要求聯邦員工回覆有關工作績效的電郵的最後期限當天。那封電郵引發員工焦慮，尤其在包括效忠特朗普者主掌的多個聯邦機構建議最少暫時對電郵不予理會之後，最後期限就在員工一片困惑之中過去。

馬斯克周一在X發文，說要給聯邦員工證明自己工作表現或是丟掉飯碗的「另一個機會」。

（法新社／中央社）