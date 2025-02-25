大阪世博門票銷情未如理想　石破茂籲炒熱氣氛　多次入場票8折 (17:37)

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大阪關西世博會場位於大阪市此花區的夢洲，舉辦期從4月13日至10月13日為止，共184天。法新社報道，截至上周售出門票約780萬張，只及主辦方目標一半。

石破和經濟產業大臣武藤容治等人在首相官邸與全國知事會會長、宮城縣知事村井嘉浩等知事舉行會談，大阪府知事吉村洋文則是透過視像參與。石破說：「世博要炒熱氣氛就從現在開始，這對地方創生而言，是絕佳的機會。期待大家好好思考符合每個年齡層、地區的門票銷售法。」

武藤表示，原價3萬日圓（約1560港元）的多次入場門票在開幕日到5月31日之間，將有8折優惠。此外，多次入場門票進場時間也從原本的11時提前至9時。為了讓民眾方便購票，將推出不需進行ID登記的電子票，以及在會場發售即日門票。有關多次入場票以折扣價出售一事，村井說：「這樣可讓民眾更有意願參觀世博。但坦白說，這樣的優惠措施應該早一點實施。」（中央社/時事通訊社/法新社）