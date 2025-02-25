明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

大阪世博門票銷情未如理想　石破茂籲炒熱氣氛　多次入場票8折 (17:37)

2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月13日開幕，到目前為止門票銷售情況未如理想。日本首相石破茂周二（25日）在首相官邸與全國知事會成員開會，會上宣布修訂門票政策，他同時呼籲全國各知事（地方首長）協助炒熱世博氣氛。

【相關報道：大阪世博可玩Pokémon GO捉精靈　比卡超及卡比獸將「現身」

大阪關西世博會場位於大阪市此花區的夢洲，舉辦期從4月13日至10月13日為止，共184天。法新社報道，截至上周售出門票約780萬張，只及主辦方目標一半。

石破和經濟產業大臣武藤容治等人在首相官邸與全國知事會會長、宮城縣知事村井嘉浩等知事舉行會談，大阪府知事吉村洋文則是透過視像參與。石破說：「世博要炒熱氣氛就從現在開始，這對地方創生而言，是絕佳的機會。期待大家好好思考符合每個年齡層、地區的門票銷售法。」

武藤表示，原價3萬日圓（約1560港元）的多次入場門票在開幕日到5月31日之間，將有8折優惠。此外，多次入場門票進場時間也從原本的11時提前至9時。為了讓民眾方便購票，將推出不需進行ID登記的電子票，以及在會場發售即日門票。有關多次入場票以折扣價出售一事，村井說：「這樣可讓民眾更有意願參觀世博。但坦白說，這樣的優惠措施應該早一點實施。」（中央社/時事通訊社/法新社）

相關字詞﹕大阪世博 日本 編輯推介

上 / 下一篇新聞