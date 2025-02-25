談到對烏援助 馬克龍伸手打斷特朗普講話 (19:36)

先是特朗普提及對烏援助：「歐洲是把錢借給烏克蘭，最終他們能收回這筆錢。」

這時，馬克龍伸出一隻手拽了拽特朗普手臂，打斷他的講話。 「不，事實上，坦率地說，我們付出了。我們支付了（援烏）總額的60%。就像美國一樣，包括貸款、擔保和（無償）撥款。」馬克龍說，歐洲凍結2300億美元俄羅斯資產，「這不是貸款抵押物，因為它不屬於我們」。

特朗普顯然不認同馬克龍說法：「如果你那樣認為，我沒意見。他們能收回他們的錢，而我們不能，但現在能了。」

美國媒體普遍認為，歐洲國家以「貸款」形式提供援烏資金的說法與事實不符。特朗普重復這番話，是為逼迫烏克蘭交出礦產開採權提供理由。

特朗普稱，美烏礦產協議已「非常接近完成」，內容將涉及烏「稀土和許多其他東西」。烏總統澤連斯基可能「本周或下周」赴美簽署協議，屆時兩人將在白宮會面。

特朗普在會談後的聯合記者會上說，他相信馬克龍「在許多最重要問題上」與自己觀點一致。當前是結束俄烏衝突的正確時間點，甚至「可能是唯一時間點」。

馬克龍稱，他與特朗普有實現俄烏和平「共同信念」，但和平「絕不能意味著烏克蘭投降，絕不能是沒有安全保障的停火」。歐洲已準備好就實現俄烏和平與各方接觸，並為烏提供安全保障。

兩人還提及歐洲國家向烏克蘭派駐維和部隊事宜。馬克龍說，過去數周，英法兩國就為烏提供安全保障緊密合作，保障形式「可包括派遣部隊監督」，但歐洲軍隊不會被派往俄烏衝突前線，不會成為衝突中一方。特朗普稱，已就此問過俄總統普京的看法，「他將會接受」。

（新華社）