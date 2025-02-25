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日本京都政府推分散觀光　本地人改往「隱世景點」 (14:22)

日本京都市政府調查發現，市內主要景點外國訪客人數大增之下，日本本地客轉而前往周邊的「隱世景點」，政府認為可說是推動分散觀光取得的成果。

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《產經新聞》報道，面對遊客急增帶來「過度旅遊」（overtourism）問題的京都市，當局以經匿名處理的手機位置資訊數據等，針對去年11月1日到12月15日市內主要觀光景點周邊統計遊客人數，並與2023年11月3日至12月17日的數據進行比對，結果顯示，這段期間造訪伏見稻荷大社等市內知名觀光點周邊的外國遊客增加約30%，日本遊客卻減少約15%。至於去年全年，造訪伏見稻荷地區的訪日外國客人數，較前年同期增加46%，日本客人數卻減少23%。在北野天滿宮地區，外國客增加42%，日本客減少42%。錦市場地區也呈現相同情況。

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另一方面，京都市政府針對在京都市周邊觀光景點推動分散觀光進行現狀驗證，蒐集到的日本本地客數據顯示，去年造訪京都市西北方「京北地區」的遊客人數較前年同期增加59%，前往「伏見」、「山科」及「西京」周邊地區的遊客也增加逾兩成，明顯看到日本本地客人數在上述地區的增長。

京都市政府觀光會展產業（MICE）推進室負責人表示，雖然上述數據僅基於位置資訊，但可以看出觀光客傾向呈現「日本本地客人數在市中心減少、在周邊地區增加」的情況。（中央社）

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